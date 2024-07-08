أسعار خام البصرة تنخفض مع تراجع أسواق النفط العالمية

2024-07-08 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار خامي البصرة انخفاضًا طفيفًا يوم الاثنين، متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 83.97 دولارا، بينما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس المقدار لتصل إلى 86.12 دولارا.

وجاء هذا التراجع بالتوازي مع انخفاض في أسعار النفط العالمية بعد ارتفاعها لأربعة أسابيع متتالية، وذلك مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير العاصفة المدارية "بيريل" على إمدادات الطاقة الأمريكية.