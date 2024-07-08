القاضي زيدان يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة قضايا عمل فريق "يونيتاد"

2024-07-08 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة قضايا عمل فريق "يونيتاد".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 8/7/2024 مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ستيفن ماثيوس والمستشار الخاص ورئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو".

وأضاف ان "القاضي زيدان بحث معهم القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد)".