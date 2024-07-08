الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تعلن نتائج الامتحان التنافسي لدراسة الدبلوم العالي

2024-07-08 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، نتائج الامتحان التنافسي لدراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "الأكاديميَّة قامت بتأليف لجنةٍ لوضع أسئلة الامتحان التنافسيّ لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ، الذي شارك فيه (29) طالباً"، مُوضحاً أنَّ "الأكاديميَّة تستقبل اعتراضات المشاركين في الامتحان للمُدَّة من 9-11/7/2024 في مقرّها أو عبر البريد الإلكترونيّ (iaca@nazaha.iq)".

وأضاف ان "نتائج الاعتراضات ستعلن يوم (18/7/2024) عبر الموقع الإلكترونيّ لهيئة النزاهة ونوافذَها في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا ان "موعد مقابلة الناجحين في الامتحان التنافسيّ سيكون في (22/7/2024) في مقرّ الهيئة، على أن يتمَّ إعلان النتائج النهائيَّة في (11/8/2024)، بعد احتساب مُعدَّل أساس المُفاضلة (30%) للامتحان التنافسيّ، و(70%) لمُعدَّل شهادة البكالوريوس".



