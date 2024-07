إلقاء القبض على موظف حكومي متهم بتجارة المخدرات في سوق الشيوخ

2024-07-08 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: ألقت قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات في قاطع المنطقة الجنوبية (سوق الشيوخ – الجبايش) القبض على تاجر مخدرات يعمل كموظف حكومي بصفة “رئيس سواقين” في إحدى دوائر قضاء سوق الشيوخ. وبحسب المصدر الذي تحدث لشبكة اخبار الناصرية فقد تم تنفيذ العملية الأمنية فجر اليوم الاثنين، حيث...

