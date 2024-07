الناصرية على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء

2024-07-08 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون طقس مدينة الناصرية اليوم الاثنين صحوا مع بعض الغيوم، ورياحا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وستسجل المدينة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث ستكون العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الحرارة بمقدار...

