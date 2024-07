ذي قار تبدأ بتنفيذ خطة خدمية شاملة لإحياء ذكرى شهر محرم في الناصرية

2024-07-08 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار عن بدء تنفيذ خطة خدمية شاملة في مدينة الناصرية لإحياء ذكرى شهر محرم، وذلك بتقسيم المدينة إلى عدة مناطق لتسهيل عمليات التنظيف ورفع النفايات وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المراسم الحسينية. وأوضح سلامة السرهيد في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أن الخطة تشمل توفير آليات...

