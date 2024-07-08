القضاء والأمم المتحدة يبحثان القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد)

2024-07-08 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ستيفن ماثيوس، القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد).

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ستيفن ماثيوس والمستشار الخاص ورئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بعمل فريق التحقيق (يونيتاد)".