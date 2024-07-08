صلاح الدين تعلن وصول أول وجبة من قوائم الأسماء الخاصة بتعويضات الممتلكات

2024-07-08 11:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع – فليح العبيدي

أعلن قائممقام قضاء بلد، حيدر إسماعيل، اليوم الاثنين، وصول أول وجبة من قوائم الأسماء لتعويضات الممتلكات، فيما أحصى عدد المستفيدين من التعويضات.

وقال إسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نعلن لمواطني بلد والدجيل والضلوعية ويثرب والإسحاقي والحاتمية عن وصول أول وجبة من قوائم الأسماء لتعويضات الممتلكات"، مؤكداً أن "هذه أول وجبة قوائم".

وأضاف أن "عدد المستفيدين من التعويضات بلغ بحدود 450 مواطناً"، موضحاً أن "هذه التعويضات تشمل المنازل والمزارع والممتلكات نتيجة الأعمال إلاجرامية والإرهابية لعصابات داعش الإرهابية".

وأكد أن "هذه التعويضات ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين في استعادة بناء منازلهم وإعادة مزارعهم"، مشيراً إلى أن "المواطنين المستفيدين من هذه الوجبة، صدرت لهم قرارات نهائية وتم إرسال أسمائهم إلى وزارة المالية وإصدار أمر صرف من قبل دائرة الموازنة العامة في الوزارة".