2024-07-08 11:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحصى اتحاد رجال كوردستان، يوم الإثنين، تسجيل نحو 130 ألف حالة طلاق في إقليم كوردستان خلال الـ14 عاماً الماضية.

وقال رئيس الاتحاد علي برهان لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة سجلت منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي"، موضحاً أن "حالات الطلاق الكبيرة خلفت ضحايا من الاطفال بنحو 270 ألف طفل".

وأضاف أن "هذا الرقم مرتفع للغاية"، مبيناً أنه "في العراق، يتم تسجيل حالة طلاق واحدة من كل أربع زيجات، بينما في كوردستان، يتم تسجيل حالة طلاق واحدة من كل ثلاث إلى أربع زيجات".

وعن أسباب حالات الطلاق بين رئيس اتحاد رجال كوردستان أن "الازمة الاقتصادية ووسائل التكنولوجيا وغيرها من الأسباب كانت كفيلة بأن تقف حائلاً بين الزوجين لتنتهي علاقتهما بالطلاق".