المصرف الأهلي العراقي يمول بناء مستشفى في كوردستان بـ 50 مليون دولار

2024-07-08 11:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع المصرف الأهلي العراقي اتفاقية مبدئية لتمويل بناء مستشفى حديث في الإقليم، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي.

وقالت إدارة المصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تمويل هذا المشروع الحيوي من قبل المصرف الأهلي العراقي يأتي بهدف دعم توجه حكومة إقليم كوردستان بتحسين واقع وجودة الرعاية الصحية في الإقليم وتقديم خدمات صحية متطورة لسكانه.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، أعرب المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة قائلاً: "فخورون في المصرف الأهلي العراقي بتمويل بناء مستشفى جديد ومتطور في إقليم كوردستان. هذه المبادرة تعكس التزامنا المستمر بدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تعود بالنفع على مجتمعنا وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين."

ولفت أبو دهيم إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن هذا المشروع إلى جانب توفيره لخدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ، وتعزيز النمو الاقتصادي ، وبما ينعكس إيجاباً على التقدم والازدهار في العراق.

وبين، أن تمويل هذا المشروع سيكون خاضعاً لسياسات المصرف الائتمانية وتعليمات البنك المركزي العراقي.

وأوضح أن المصرف سيساهم بدور كبير في التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي حيث قام المصرف بتوطين أكثر من 200 ألف موظف في القطاعين العام والخاص، وقام بمنح سلف لأكثر من 80 ألف موظف بقيمة إجمالية بلغت 1 تريليون دينار عراقي. وبحسب البيان، فإنه على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام المصرف بمنح قروض لأكثر من 5 الاف شركة من مختلف محافظات العراق في العديد من القطاعات الاقتصادية.