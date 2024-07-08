منتخب العراق للتنس يتوجه إلى كمبوديا للمشاركة بتصفيات آسيا

2024-07-08 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي الأول للتنس (رجال)، يوم الاثنين، متوجهاً إلى كمبوديا للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم (ديفز كب) ضمن منتخبات المستوى الرابع.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب استعد بشكل جيد تحت إشراف مدربه أكرم مصطفى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تعد من أهم البطولات القارية".

وأضاف أن "العراق سينافس ضمن منتخبات آسيا للمستوى الرابع ويسعى لتحقيق نتائج طيبة في البطولة لاسيما بعد الاستعداد الجيد للاعبي المنتخب".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي للعبة جهز كل وسائل النجاح للاعبين بغية ظهورهم بشكل جيد في منافسات البطولة".