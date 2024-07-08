بغداد تستضيف مباراة الذهاب النهائية لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

2024-07-08 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن موعد ومكان مباراة الذهاب النهائية لختام دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2023- 2024.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل 11 تموز الحالي في قاعة نادي الشباب بالعاصمة بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

وكان فريقا الشرطة ونفط البصرة تأهلا الى المباراة الختامية لدوري المحترفين لكرة الصالات يوم السبت الماضي بعد خوضهما مباراتان ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وقد فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الموارد المائية بنتيجة 3-1، بينما فاز فريق الشرطة على نفط الوسط بنتيجة 5-1.