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التعليم تعلن توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه

التعليم تعلن توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه
التعليم تعلن توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه
2024-07-08 11:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه للعام 2025/2024 

وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن المنح الدراسية المتوفرة من الحكومة السويسرية خاصة بالماجستير والدكتوراه ويمكن للراغبين بالدراسة التقديم عبر البريد الالكتروني(amman@eda.admin.ch).

التخصصات ومتطلبات التقديم?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/030720241.pdf

الرابط الخاص بالجانب المانح?:
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

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