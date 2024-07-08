التعليم تعلن توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه
2024-07-08 11:32:01 - المصدر: الفرات نيوز
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منح دراسية سويسرية للماجستير والدكتوراه للعام 2025/2024
وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن المنح الدراسية المتوفرة من الحكومة السويسرية خاصة بالماجستير والدكتوراه ويمكن للراغبين بالدراسة التقديم عبر البريد الالكتروني(amman@eda.admin.ch).
التخصصات ومتطلبات التقديم?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/030720241.pdf
الرابط الخاص بالجانب المانح?:
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng