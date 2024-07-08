مدرب النفط يوضح سبب الخسارة أمام الشرطة

2024-07-08 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب فريق النفط محمد جاسم، أن الفوارق الكبيرة بين فريقي الشرطة والنفط كان لها دور في حسم نتيجة المباراة .

وقال جاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشرطة والنفط لبطولة كأس العراق وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفوارق الكبيرة بين الفريقين على مستوى جودة اللاعبين، كان لها دور في حسم نتيجة المباراة والأفضلية فيها لفريق الشرطة . الذي تمكن من كسب نقاط اللقاء".

وأضاف جاسم أن" مدرب الشرطة مؤمن سليمان يمتلك خزيناً كبيراً من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، وضغط المباريات افتقدنا العديد من اللاعبين المهمين في المواجهة"، وأشار الى أن" فريقه لعب بتكتيك معين من أجل إيصال المباراة لركلات الترجيح لكن الشرطة استغل بعض الأخطاء وخطف المباراة".

من جانبه أكد المدرب المساعد لفريق الشرطة عمرو فتحي أن" جماهير القيثارة كان لها دور في التأهل لنهائي كأس العراق، وكذلك التتويج بلقب الدوري"، مشيراً الى أن" لاعبينا كانوا أكثر هدوءاً من المنافس وعلى قدر ثقتنا بهم وقدموا واحدة من أفضل المباريات طوال الموسم".