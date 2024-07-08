خسائر الدولار "تتراكم" بعد بيانات الوظائف الأمريكية

2024-07-08 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصل الدولار تراجعه بعد صدور بيانات الجمعة، التي جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية، مما عزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا في خفض أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.95 ليتعافى قليلا بعد تراجعه بنحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت في الولايات المتحدة.

وخسر الدولار 0.14 بالمئة أمام الين إلى 160.615 منخفضا بذلك من مستوى مرتفع بلغ 161.96 سجله يوم الأربعاء.

كما سجل اليورو تراجعا خلال تعاملات الاثنين بعد ظهور مؤشرات على أن الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس الأحد ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق بما يضيف مزيدا من الغموض على مسار البلاد في السياسات المالية والنقدية.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الدولار مع استمرار العملة البريطانية في الارتفاع عقب الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال في انتخابات الأسبوع الماضي لينهي حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما.

واستفاد الدولار الأسترالي من ضعف العملة الأمريكية ليصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

ويتجه الين صوب تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد انتعاشه من أدنى مستوى في نحو 38 عاما سجله الأسبوع الماضي أمام الدولار.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.08235 دولار وتراجع وفي وقت سابق بما يصل إلى 0.4 بالمئة وسط تقييم المتعاملين لتبعات وجود برلمان معلق في فرنسا.





المصدر: وكالات