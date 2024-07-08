2024-07-08 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في الأقسام […]

ظهرت المقالة درجة الخمسين مئوية تعود مصحوبة بالغبار في طقس العراق أولاً على ايشان.