2024-07-08 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أودى حادث سير، على طريق حولي الكوت، بحياة 4 أفراد من عائلة، عضو مجلس النواب السابق، حسن الكعبي. وذكر حساب “إمارة بني كعب”: “نعزي النائب السابق الاخ حسن الكعبي، بوفاة 4 من افراد عائلته، المرحوم الشاب علاء الكعبي وشقيقاته الاثنين واحد ابناء شقيقاته في حادث سير مروع وفاجعة هزت اهالي ميسان”.

ظهرت المقالة البرلماني السابق حسن الكعبي يفقد 4 من أفراد أسرته بحادث سير على حولي الكوت أولاً على ايشان.