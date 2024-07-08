جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 4 إرهابيين في كركوك والأنبار

2024-07-08 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -









وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ ابطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد.





اذ شرعت قطعاتنا بعمليتين منفصلتين اسفرتا عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك.





وفي اطار التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد افراد فلول عصابات داعش الارهابي والذي كان يعمل ناقلا ومهربا في محافظة الأنبار.





وفي محافظة الأنبار ايضا نفذ ابطالنا عملية القاء قبض على احد الارهابيين الذين سبق وان قاتلوا ضد القوات الامنية العراقية في عام 2015 .





ابطال جهازنا مستمرين بملاحقة فلول عصابات داعش مستندين على معلومات استخبارية دقيقة وعمليات نوعية اختصاصية.