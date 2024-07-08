بغداد.. نزاع مسلح واعتقال عصابة خطف وضبط ترسانة أسلحة

2024-07-08 12:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإصابة شخصين وضبط "ترسانة" أسلحة بعد نزاع مسلح شمالي العاصمة، فيما تم تحرير مختطف شرقي بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية من شرطة الرصافة ضبطت كمية من الأسلحة الكبيرة والمتوسطة والخفيفة وألقت القبض على شخصين تورطا بنزاع مسلح ضمن حي البساتين في منطقة الشعب شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر، أن النزاع أسفر عن إصابة شخصين، فيما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا النزاع، مشيرا الى إلى أن القوات الأمنية تواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

إلى ذلك تلقت القوات الأمنية في شرطة الرصافة بلاغاً بعملية خطف في حي طارق "الشيشان" وتم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة الثورة ومن خلال كاميرات المراقبة وجمع المعلومات تمت مداهمة أحد المنازل بعد استمكان تواجد الخاطفين وبصحبتهم الشخص المخطوف وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق، أفاد إعلام عمليات بغداد، بأن مفارز قيادة العمليات القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبطت 18 مسدسا وثلاثة بنادق مختلفة الأنواع وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة.