ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

2024-07-08 12:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما حافظت على استقرارها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بمقدار 496 الف دينار، وسعر الشراء عند 492 الف دينار.

وأضاف المراسل أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 466 الف دينار، بينما سجل سعر الشراء 462 ألفاً.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 500 ألف و510 آلاف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و 480 الف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الذهب حيث سجل عيار 24 بيعاً بمقدار 575 الف دينار، وعيار 21 بيعاً بمقدار 503 الاف دينار، وعيار 18 بيعاً بمقدار 430 الف دينار.