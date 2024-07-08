وزير العمل: مستمرون بدعم الطلبة المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة

2024-07-08 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ،اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل دعمها، ووقوفها مع الطلبة المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة ،فيما أشار إلى أن الحكومة ستستمر بصرف المنحة الطلابية، وستوفر كل الطرق، والوسائل لدعم هؤلاء الطلبة، وتوفير منح دراسية لهم للارتقاء بالتعليم والمعرفة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى يوم الاثنين مجموعة من الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية مع أبنائهم المتفوقين".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء توزيع هدايا من قبل الوزير بين الطلبة المتفوقين بمبادرة من قسم الخدمات الاجتماعية في دائرة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة بلدي لرعاية شؤون المرأة".

وقال الأسدي، خلال اللقاء: إنه "لمن دواعي السرور اللقاء بأبنائنا من الطلبة المتفوقين، وهي فرصة لتعميم هذه النماذج الناجحة التي تتغلب على ظروفها الحياتية" ، لافتا الى أن "كل واحد منهم يعد قصة نجاح تستحق التكريم، وتكون مثالاً يحتذى به في المجتمع".

وأكد أن "الحكومة ستواصل من خلال وزارتي العمل والتربية على دعم كل الشباب المتفوق، وستوفر لهم فرصاً جديدة لتحقيق التقدم على مستوى العلم، والتعلم" ،داعيا "كل الفعاليات الثقافية، والسياسية، والاجتماعية الى بناء مستقبل يليق بالشباب، وأن يكون المجتمع أداة رفعة، وقوة لهذه النماذج، ولكل عنوان تفوق".

وشدد على "حرص الوزارة، والحكومة على الاستمرار بدعم كل حالات التفوق، والنجاح، وكذلك الطبقات الفقيرة، والهشة لكون البرنامج الوزاري قائماً على دعم هذه الطبقات، ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد".