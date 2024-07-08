القبض على متهمين يستغلان الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى مرائب للسيارات

2024-07-08 12:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات وقوف عجلات.

ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والإستقرار وملاحقة المتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة أتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات لوقوف العجلات وفرض مبالغ مالية على المواطنين في منطقة "اليرموك" بجانب الكرخ .

إعلام عمليات بغداد

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