جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (4) إرهابيين في محافظتين

2024-07-08 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على (4) إرهابيين في محافظتين.

وذكر إعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت مفازر جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينا أن "القطعات الأمنية شرعت بعمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك".

وأضاف "في إطار التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على أحد أفراد فلول عصابات داعش الإرهابية والذي كان يعمل ناقلا ومهربا في محافظة الأنبار"، لافتا الى أنه "تم إلقاء القبض أيضا على أحد الإرهابيين الذين سبق وأن قاتلوا ضد القوات الأمنية العراقية في عام 2015 في الأنبار".