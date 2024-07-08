دولة عربية تتوقع تسارع وتيرة النمو وسط رفع الأجور والدعم النقدي

2024-07-08 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في الربعين الثاني والثالث من العام ، مدعوما بتعافي الطلب المحلي ، الذي سيستفيد منه موظفي الخدمة المدنية برفع رواتبهم، وبرنامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل الضعيف. من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.9٪ و 3.2 ٪ على التوالي في الربعين الثاني والثالث ، وفقا للتوقعات الأخيرة التي نشرتها اليوم الاثنين المفوضية العليا للتخطيط ، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاء. تباطأ النمو في بداية العام إلى 2.5 ٪ تحت تأثير انخفاض الأنشطة الزراعية. عانت البلاد من سنوات متتالية من الجفاف ، والتي أثرت سلبا على القطاع الزراعي ، حيث أنها من أكثر الدول عرضة للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ، حيث يساهم القطاع بحوالي 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.