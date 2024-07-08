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دولة عربية تتوقع تسارع وتيرة النمو وسط رفع الأجور والدعم النقدي

دولة عربية تتوقع تسارع وتيرة النمو وسط رفع الأجور والدعم النقدي
دولة عربية تتوقع تسارع وتيرة النمو وسط رفع الأجور والدعم النقدي
2024-07-08 12:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في الربعين الثاني والثالث من العام ، مدعوما بتعافي الطلب المحلي ، الذي سيستفيد منه موظفي الخدمة المدنية برفع رواتبهم، وبرنامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل الضعيف.   من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.9٪ و 3.2 ٪ على التوالي في الربعين الثاني والثالث ، وفقا للتوقعات الأخيرة التي نشرتها اليوم الاثنين المفوضية العليا للتخطيط ، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاء. تباطأ النمو في بداية العام إلى 2.5 ٪ تحت تأثير انخفاض الأنشطة الزراعية. عانت البلاد من سنوات متتالية من الجفاف ، والتي أثرت سلبا على القطاع الزراعي ، حيث أنها من أكثر الدول عرضة للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ، حيث يساهم القطاع بحوالي 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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