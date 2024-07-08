2024-07-08 12:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، باعتقال موظف حكومي يتاجر بالمخدرات جنوبي المحافظة، فيما قام مجهولون بتسليب سيارة أحد المواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من مديرية مكافحة المخدرات ألقت القبض على تاجر مخدرات يعمل موظفاً حكومياً في إحدى دوائر قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، وضبطت بحوزته على كمية من المواد المخدرة".

وبين المصدر، أن "المعتقل تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

من جانب آخر، أقدم مجهولون على "تسليب عجلة نوع (ستاركس) بعدما تم استئجارها لمحافظة كربلاء من قبلهم وفي الطريق وقبل الخروج من حدود محافظة ذي قار تم إنزال سائق العجلة تحت تهديد السلاح وسلبوه جميع مستمسكاته ومن ثم أبلغوه بأن لديهم ديناً على أحد أبناء عشيرته مقداره 35 مليون دينار عراقي، ثم لاذوا بالفرار مع العجلة إلى جهة مجهولة".