اربعة قتلى باستهداف مدرسة في قطاع غزة

2024-07-08 13:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحركة حماس ان ضربة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وأكّد الجيش الإسرائيلي الذي يتّهم المقاتلين الفلسطينيين باستخدام المدارس ومنشآت مدنية أخرى لتنفيذ عملياتهم، الضربة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة في مدينة غزة. وقال الجيش في بيان إن المدرسة كانت تستخدم مخبأ للمقاتلين وتضم منشأة لتصنيع أسلحة تابعة لحماس. وأشار الدفاع المدني إلى أن وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين كان بين الذين قتلوا في الضربة التي استهدفت مدرسة العائلة المقدسة. وقالت البطريركية اللاتينية في القدس التي تملك المدرسة إن مئات المدنيين لجأوا