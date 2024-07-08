تخصيصات اضافية لدعم قطاع الكهرباء والقبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية

2024-07-08 13:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت وزارة الكهرباء، أن التخصيصات الحكومية الإضافية وبواقع 300 مليار دينار ستدعم النهوض بقطاعي النقل والتوزيع خاصة في الصيف الحالي، فيما اعلنت عمليات بغداد القاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية. وقال وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم في تصريح لوسائل الاعلام إن التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة جيدة جداً وسيتم استثمارها في شراء المحولات والعجلات التخصصية والمعدات الفنية اللازمة لشبكات التوزيع والنقل، خاصة وأن معظم المشاكل التي سجلناها حدثت بقطاعي النقل والتوزيع. وبين أن التخصيصات هذه ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وخصصت الحكومة أموالا كبيرة ودعما كبيرا لوزارة الكهرباء خاصة عبر الاتفاقية الإطارية