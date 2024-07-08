2024-07-08 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (2500) مستفيد في بغداد والمحافظات للعامين 2019-2020

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (2500) مستفيد لإطلاق مبالغ مالية لسنوات سابقة من المتراكم لمن غيروا المعين المتفرغ او الوفاة وقدموا اعتراض في شهر كانون الثاني لعام 2024، وبمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من(5) مليار و(957) مليون دينار".

ودعت الوزارة "المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل المصارف ‌لاستلام رواتبهم".