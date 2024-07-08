لأول مرة.. الاتصالات: شركتا جوجل وفيس بوك تمرر سعاتها عبر العراق

2024-07-08 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين (8 تموز 2024) عن تمرير شركتي جوجل وفيس بوك سعاتهما من خلال الأراضي العراقية، فيما أشارت إلى أن مشاريع الترانزيت ستوفر مردودات مالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمر العامري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز موقع العراق الجغرافي في موضوع الترانزيت وإمرار حركة الاتصالات وسعات الإنترنت عبر الأراضي العراقية".

واضاف، إن "وزارة الاتصالات وقعت قبل أشهر عقداً جديدا على مستوى الترانزيت ليس عبر البحر وإنما عبر البر"، مبينا أن "هذا الخط يمر في الجنوب ثم الوسط وصولاً إلى إقليم كردستان، ويخرج إلى تركيا ويربط آسيا بأوروبا عن طريق العراق".

وتابع العامري أن "وزارة الاتصالات أوفت بوعودها على مستوى الترانزيت واستغلال موقع العراق بعد أن كانت مُعطّلة في الدورات السابقة"، لافتة الى أن "موقع العراق الجغرافي واستغلاله في حركة الاتصالات الدولية وعودته للاتحاد الدولي للاتصالات بشكل مرموق، سيوفر مردودات مالية، إضافة الى أن الكثير من الشركات العالمية ستمرر سعاتها عبر الأراضي العراقية".

وبيّن أن "عقد طريق الحضارات للترانزيت الذي تم توقيعه قبل أشهر"، لافتا إلى أن "شركتي جوجل وفيس بوك مررتا سعاتهما من خلال الأراضي العراقية، لأول مرة في العراق".