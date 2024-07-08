بهذه التوقيتات.. ملعبا نيس وليون يحتضنان مباريات منتخب العراق الأولمبي في باريس

2024-07-08 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يوم الاثنين، عن جدول مباريات منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم المقرر انطلاقها قبل دورة الألعاب الأولمبية يوم 24 من الشهر الجاري.

ويخوض الأولمبي العراقي أولى مواجهاته أمام المنتخب الأولمبي الأوكراني على ملعب ليون يوم 24 تموز/ يوليو الجاري عند الساعة 8:00 مساء.

‏فيما سيواجع المنتخب الأرجنتيني في 27 تموز/ يوليو الجاري عند الساعة 4:00 عصرا على ملعب ليون.

‏ويلاقي في آخر مواجهاته في المجموعة نظيره المغربي على ملعب نيس يوم 30 من الشهر الجاري عند الساعة 6:00 مساءً.

‏ويلعب المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.