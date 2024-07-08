مقتل صيادين اثنين بهجوم مسلح قرب بحيرة أمرلي بصلاح الدين

2024-07-08 13:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل صيادين اثنين إثر تعرضهما لهجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم "داعش"، وذلك في منطقة حاوي اللبن بالقرب من بحيرة أمرلي في محافظة صلاح الدين.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع اليوم، حيث هاجم المسلحون الصيادين أثناء تواجدهما في المنطقة، وأسفر الهجوم عن مقتل الصيادين على الفور، فيما هرعت قوات الأمن إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات وتعقب الجناة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية باشرت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن المسلحين الهاربين.