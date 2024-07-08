2024-07-08 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن خطة لاستحداث 10 عيادات طبية شعبية سنوياً.

وقالت مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية بالوزارة، فاتن محمد جار الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة وزارة الصحة تتضمن استحداث ما لا يقل عن 10 عيادات شعبية سنوياً".

وأوضحت جار الله، أن "أغلب العيادات المستحدثة تكون في المناطق المستحدثة أو التي فيها كثافة سكانية عالية ومستوى معيشي متوسط أو دون المتوسط".

وتابعت: "لدينا عيادة شعبية في مدينة بسماية، وسنفتتح خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر عيادة شعبية ثانية في المدينة على اعتبار أنها أكبر مجمع سكني حالياً".