بمسدسات المياه.. أهالي برشلونة يرشون سائحين بالمياه احتجاجا على "السياحة المفرطة"

2024-07-08 13:48:03 - المصدر: قناة الاولى

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احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع برشلونة للتنديد بالسياحة المفرطة، وانعكاساتها السلبية على حياة السكان، مثل زيادة تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، وتحول المدينة لتصبح "غير صالحة للعيش".





وأظهرت صور متظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "برشلونة ليست للبيع" و"أيها السائحون عودوا إلى دياركم"، كما أظهرت لقطات متظاهرين آخرين يستخدمون مرشات مياه على شكل مسدسات ضد بعض السياح.





وقال أحد المحتجين لرويترز إن "المدينة تحولت تماما للسياح، وما نريده هو مدينة للمواطنين وليس في خدمة السياح فقط".







