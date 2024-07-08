وزير الداخلية يلتقي أمير الكويت وينقل رسالة من السوداني

2024-07-08 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الداخلية، السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما قام بنقل رسالة خاصة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها "عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، التقى اليوم الاثنين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

واضافت ان "الشمري نقل رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للأمير الصباح"، مبينة انه "بحث معه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصة الأمنية منها".

وتابعت أن "الوزير اشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت"، مؤكداً على "ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق المتبادل وكل ما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه رحب أمير الكويت بـ"الوزير الشمري والوفد المرافق له"، مثنياً على "الجهود المبذولة من جانب العراق في التواصل مع أشقائه والحفاظ على العلاقات الثنائية".