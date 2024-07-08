السوداني يؤكد للسفير التركي سيادة العراق على أراضيه ومنع الخروقات

2024-07-08 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، للسفير التركي الجديد في العراق أنيل بورا إنان سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات من خلال التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل إنان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية توطيد التعاون البنّاء؛ من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، التي اثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

وأضاف، إن "اللقاء بحث أيضا، إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات".



