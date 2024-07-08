العراق يحرز ثلاثة أوسمة فضية في بطولة العرب لألعاب القوى

2024-07-08 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أحرز منتخبنا الوطني لألعاب القوى ثلاثة أوسمة فضية في منافسات بطولة العرب تحت 23 عاماً لكلا الجنسين، والجارية أحداثها حاليا بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية.

وجاءت أوسمة الفوز عن طريق اللاعب محمد نجاح في سباق 110م حواجز بزمن قدره 14،9ثانية بعد المصري الذي أحرز الوسام الذهبي بزمن قدره 13،80 ثانية، والوسام الثاني بواسطة اللاعب محمد عادل برمي الثقل بمسافة ،16،56م ، فيما حقق اللاعب عبد الرحمن عمر الوسام الفضي الثالث للمنتخب بفعالية الوثب العالي بارتفاع 2،10م.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى زيدون الخفاجي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" النتائج الإيجابية التي حققها لاعبو المنتخب العراقي في المنافسات العربية لها أثر كبير لدى أبناء اللعبة، مشيراً إلى أن اللاعبين الأبطال قدموا مستويات أكثر من رائعة، واستحقوا ذلك عن جدارة، منها الأوسمة الفضية، رغم المنافسة الشديدة بين لاعبي الفرق المشاركة في البطولة".