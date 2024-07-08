صاحب عباس: الوفاء للعميد الكربلائي دفعني لتولي قيادة الفريق

2024-07-08 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب فريق كربلاء صاحب عباس، أن قبوله مهمة قيادة كرة العميد ليست من باب المجازفة أو البحث عن فرصة للتدريب إنما للوقوف مع النادي في مباراته المفصلية في دوري نجوم العراق.

وقال عباس في تصريح لصحيفة (الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" قبوله المهمة ليست من باب المجازفة أو البحث عن فرصة للتدريب بقدر الحاجة الماسة لوقوف الجميع خلف العميد الكربلائي في مباراة مفصلية تحدد مسار الفريق في البقاء في دوري نجوم العراق، مؤكداً صعوبة المهمة لأن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين وسط غياب أربعة لاعبين بداعي الحرمان".

وأضاف أن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين لتعويض ما فاتهم في الجولات الأخيرة والنظر لهذه المباراة بأنها إثبات الوجود على الرغم من قوة ومكانة المنافس الذي يقدم مستويات فنية جيدة وحقق نتائج متميزة في مبارياته الأخيرة".

يذكر أن المدرب صاحب عباس يحمل الشهادة التدريبية A وهو رابع مدرب يقود كرة كربلاء هذا الموسم بعد حيدر عبودي وحسام فوزي وجاسب سلطان.