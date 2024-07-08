2024-07-08 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، بالعثور على جثة مجهولة تحت جسر الجادريّة، فيما بين ان مشاجرة مسلحة تنتهي بإصابة مدني في العلاوي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية قامت بانتشال جثة رجل مجهول الهوية من اسفل جسر الجادرية"، مبينا ان "لم تعرف الأسباب اذا كان الحادث نتيجة السباحة او حادث انتحار".

وأضاف ان "شخص يستقل عجلة نوع (جارجر) اقدم على التشاجر مع منتسب في المرور، وقام بسحب مسدسه الشخصي واطلاق النار ما اسفر عن إصابة شخص مدني صادف مروره لحظة المشاجرة"، مؤكدا أن "قوة امنية قامت بتعميم مواصفات الشخص للقبض عليه".