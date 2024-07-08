اجرام بغداد تكشف عن جريمة قتل "غامضة" والاطاحة بالجناة بعد مطاردتهم بأكثر من محافظة

2024-07-08 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، الكشف عن جريمة قتل غامضة، فيما أكدت تمكنها من الإطاحة بالجناة بعد مطاردتهم في اكثر من محافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تسجيل إخبار عن حادث دهس ضمن الخط السريع في منطقة الشعلة ببغداد، أدى الى وفاة احد الأشخاص، وبعد إحالة الأوراق التحقيقية اليها، باشرت بالتحري وجمع المعلومات".

وأضافت، إنه "تبين انها جريمة قتل جنائية أثر مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم أدت الى اصطدام الضحية بالسياج الأمني ما أدى الى وفاته فوراً"، مؤكدة أنه "تم القاء القبض على الجناة بعد مطاردتهم في اكثر من محافظة وتوقيفهم اصولياً وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات".