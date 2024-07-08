مبيعات العقارات الفاخرة في دبي تستقر بالنصف الأول 2024

2024-07-08 13:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهر تقرير صدر مؤخرا أن مبيعات المنازل الفاخرة بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي ظلت مستقرة في النصف الأول من هذا العام ، على الرغم من انخفاض مبيعات العقارات حيث لا يزال الطلب من أغنياء العالم قويا. تم بيع مجموعه 190 منزلا فاخرا بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة المنتهية في يونيو ، مقارنة بـ 189 عقارا بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023 ، وفقا للبيانات الأولية من الاستشارات العقارية نايت فرانك. وقال التقرير إن العدد الإجمالي للمعاملات ظل مستقرا على الرغم من حقيقة أن عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق انخفض بنسبة 65.5 ٪ على أساس سنوي في الربع الثاني. ونقل عن فيصل دوراني ، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا في نايت فرانك ، قوله في التقرير: هذه علامة قوية على نموذج المشتري الشراء للاحتفاظ الذي ترسخ في السوق.