2024-07-08 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر محافظ البصرة أسعد العيدان، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وجاء في وثيقة صادرة من حكومة البصرة، وموقعة من محافظها أسعد العيداني، إنه “لمقتضيات المصلحة العامة، واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 11/ 7/ 2024، عطلة رسمية في محافظة البصرة،لارتفاع درجات […]

ظهرت المقالة البصرة تعطّل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة أولاً على ايشان.