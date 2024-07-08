2024-07-08 14:00:07 - المصدر: منصة إيشان

فجر اليوم الاثنين، احتلت القوات التركية 3 قرى في منطقة “ديمكا” التابعة لمحافظة دهوك، وجرى تهجير الأهالي منها باتجاه مناطق أخرى، لدواعٍ أمنية، وفق الرواية التركية، التي تؤكد أنها تريد تطهير المحافظة من وجود عناصر ومسلحي حزب العمال الكردستاني. وخلال الساعات الماضية، عزز الجيش التركي وجوده عبر الآليات الثقيلة في 3 محاور رئيسية ضمن قاطع […]

ظهرت المقالة الجيش التركي يواصل احتلال قرى دهوك: صمت في بغداد وأربيل أولاً على ايشان.