2024-07-08 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، يوم الاثنين، بأن العراق احتل المرتبة الخامسة عربياً والـ52 عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم خلال 2024.

ووفقاً للمجلة الأمريكية فإنه على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الأسعار، فقد حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي مثير للإعجاب بلغ 28.78 تريليون دولار.

وتليها الصين بناتج محلي إجمالي كبير بلغ 18.54 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه، عززت ألمانيا مكانتها كزعيمة اقتصادية في أوروبا بناتج محلي إجمالي بلغ 4.59 تريليون دولار، معتمدة على خبرتها في التصنيع وصادراتها القوية في حين تتغلب على تحديات إضافية ناجمة عن قضايا إمدادات الطاقة المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقد أظهرت المجلة أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.11 تريليون دولار، كما تحتل الهند المرتبة الخامسة، كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.94 تريليون دولار.

فيما احتل العراق المرتبة 52 عالمياً من حيث النمو بناتج محلي إجمالي بلغ 265.894 مليون دولار للعام الحالي، فيما تم تقدير الناتج للعام 2025 بنحو 278.811 مليون دولار، وفي العام 2026 بناتج يبلغ 292.147 مليون دينار، وفي العام 2027 بنحو 307.465 مليون دولار، وفي العام 2028 يصل الناتج إلى 325.197 مليون دولار، وأخيراً في العام 2029 يبلغ الناتج الإجمالي 345.074 مليون دولار.

وبينت المجلة أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربياً بعد كل من السعوديه والإمارات ومصر والجزائر.