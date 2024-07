الناصرية: شمول ثلاثة الاف عائلة متضررة جرء التغيرات المناخية بالمساعدات الصحية والغذائية

2024-07-08 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن مدير هجرة ذي قار عن شمول ثلاثة الاف عائلة متضررة جراء التغيرات المناخية بالمساعدات الصحية والغذائية.وذكر ليث دخيل لشبكة اخبار الناصرية ان المساعدات ستكون وفق القوائم المعلنة من قبل الدائرة وعبر منفذين هما مقر الدائرة وفي قضاء الشطرة.واضاف، ان المساعدات شملت ثلاثة الاف عائلة ممن تضرروا جراء...

