مراسم استلام 181 قطعة أثرية جاءت على طائرة السوداني من الولايات المتحدة

2024-07-08 14:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الإثنين، عن استرداد 181 قطعة أثرية كانت قد هُرّبت خلال فترات متفاوتة سابقة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع محضر استلام بين وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحضور رئيس هيئة الآثار والتراث علي عبيد شلغم ومدير دائرة المتاحف في الهيئة لمى الدوري، في مقر وزارة الخارجية العراقية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن استرداد هذه القطع الأثرية جاء نتيجة جهود الحكومة العراقية خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، حيث تم إعادة القطع على متن الطائرة الرئاسية إلى بغداد.

وأوضحت الوزارة أن القطع المستردة تشمل قطعة برونزية على هيئة رجل، وثمانِ صناديق معدنية تحتوي على هياكل عظمية هُرّبت من العراق إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية في تسعينيات القرن الماضي من موقع النمرود في محافظة نينوى، دون أن تُطالب بها الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت.

كما أضافت الوزارة أن المجموعة المستردة تشمل أيضاً قطعاً أثرية أخرى من حقب تاريخية مختلفة، تم استردادها من مدينة واشنطن الأميركية، بالإضافة إلى دول الأردن والنرويج وألمانيا وبريطانيا، مبينة أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعيها المستمرة لمتابعة القطع الآثارية العراقية المُهرّبة وملاحقتها في دول متعددة بهدف استعادتها والحفاظ عليها من العبث والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن العراق، بفضل ما يزخر به من مواقع أثرية غنية في جميع محافظاته، يواصل العمل على حماية التراث الثقافي الوطني وضمان استرجاع ما تم تهريبه.