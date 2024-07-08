خارج الوزارة والبرلمان.. دعوة لتشكيل لجنة متخصصة تضع استراتيجية جديدة لواقع الكهرباء في العراق

2024-07-08 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وليد السهلاني ، الاثنين ، الحكومة والقوى السياسية الصانعة للقرار الى تشكيل لجنة متخصصة من اعضاء يتمتعون بخصائص علمية وفنية من شانها وضع رؤية واستراتيجية جديدة لواقع الكهرباء على ان تدار من خارج الوزارة وحتى خارج البرلمان. وقال السهلاني، إن استمرار ازمة الكهرباء لأعوام كثيرة دون ان تجد لها الحكومات السابقة والحالية اي حلول ونحن كل عام نواجه الاحتجاجات الشعبية في عموم المحافظات وبالتالي لابد من ايجاد حل واقعي وحقيقي لاجل الحد من استمرارها على الاقل وذلك بتظافر واستنفار من قبل الجميع. واضاف ان ملف الكهرباء بالوقت الحالي بحاجة الى رؤية واستراتيجية جديدة من خلال فعاليات تقوم بها الدولة بشكل عام وعلى القوى السياسية الصانعة للقرار التصدي للمسؤولية الكاملة امام الشعب العراقي لمعالجة الازمة المستعصية، وذلك باتخاذ قرار بتشكيل لجنة متخصصة من اعضاء يتمتعون بخصائص علمية وفنية من شانها وضع رؤية واستراتيجية جديدة لواقع الكهرباء على ان تدار من خارج الوزارة وحتى خارج البرلمان ومنحها صلاحيات كبيرة وواسعة. وبين، ان الاخطاء التي استمرت عبر العقدين السابقين بخصوص ازمة الكهرباء نحاسب على الاخطاء ولا نحاسب على التاخير باعتباره يمثل جانب سلبي وذلك بتاخير انجاز المحطات في اوقات زمنية محددة بسبب الروتين وطلبات الضمانات المالية المصرفية والى غير ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ماجرة من تاخير نصب محطة الخيرات التي تنتج 2800 ميغا .