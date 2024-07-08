بغداد.. اعتقال عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية

2024-07-08 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية. وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنه تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وللتخفيف عن كاهل المواطنين، نفذت لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية في قطعات قيادة عمليات بغداد ومن خلال الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطنيمكتب أمن الصدر، عدداً من الواجبات في جانب الرصافة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية. ودعت قيادة العمليات وفقاً للبيان أصحاب المولدات الأهلية الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لتجنبهم المساءلة القانونية.