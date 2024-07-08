الأسدي يطلق حملة "سلامتك أولويتنا" لتحسين بيئة العمل

2024-07-08 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، اطلاق حملة (سلامتك اولويتنا) لتحسين بيئة العمل وزيادة الوعي بين العاملين بشأن أهمية الصحة والسلامة في موقع العمل.

وقال الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حملة (سلامتك اولويتنا) تهدف بالدرجة الأساس التثقيف والتوعية بإجراءات السلامة المهنية خاصة ما يتعلق بالإجهاد الحراري، وما ينتج عنه في تقليل حوادث العمل والاصابات".

وأضاف ان "مشيرا الى ان الوزارة اطلقت اليوم فرقاً كمرحلة أولى لتقييم المخاطر الحالية في مواقع العمل ومراجعة سجلات الحوادث والاصابات السابقة وتحديد نقاط الضعف في سياسات وإجراءات السلامة الحالية لمعالجة تلك النقاط وتقديم كل مقومات الصحة والسلامة المهنية الى العاملين كافة".

وتابع الاسدي ان "المرحلة الأولى ستتضمن أيضا تطوير المواد التوعوية وذلك بإنشاء كُتيبات ودلائل بشأن التوعية بممارسة الصحة والسلامة المهنية واعداد ملصقات وشعارات بارزة واستخدام شاشات العرض في اكثر من موقع لعرض كل الدورات والنشاطات التوعوية، مع تشكيل فريق متخصص يتولى متابعة تنفيذ الحملة لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، وكذلك تعيين مشرفين على الصحة والسلامة المهنية في الأقسام بجميع المحافظات".

وأشار الى ان "إجراءات أخرى تتعلق بالمتابعة والتقييم من خلال مراقبة التزام الموظفين في جميع دوائر الدولة بتعليمات السلامة المهنية لان الحملة لا تقتصر على القطاع الخاص وانما أيضا تشمل القطاع العام، فضلا عن تقييم فعالية الحملة من خلال تقارير دورية ستقدم من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، ليتم التقييم على اثرها ومن ثم اجراء تعديلات وتحسينات على الإجراءات بناء على الملاحظات التي تستخلص من نتائج هذه التقارير".