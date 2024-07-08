2024-07-08 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشفت دائرة صحة كركوك، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، عن الحصيلة النهائية لهجوم كلب بوليسي على اثنين من احياء المدينة.

وقال مدير اعلام الدائرة سامان علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "13 مصابا كحصيلة نهائية بسبب هجوم كلب بوليسي على منازل في منطقتي الحرية والشورجة وسط كركوك في ساعة متأخرة من مساء يوم امس 9 منهم وصلوا الى مستشفى آزادي و4 الى مستشفى كركوك لمعالجتهم"، مبيناً أن "جميع الإصابات تلقت العناية الطبية نافيا وجود أي إصابة خطرة".

وأضاف، إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة، فأن الكلب هرب من مربي قبل مهاجمة المواطنين بضراوة"، لافتاً إلى أن "تربية الحيوانات الشرسة في المنازل خطأ فادح ومخالفة قانونية لأنه قد يؤدي الى هجمات تؤذي المواطنين كما حدث يوم امس".