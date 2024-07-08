2024-07-08 15:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن تمرير شركتي غوغل وفيسبوك سعاتهما من خلال الأراضي العراقية، مؤكدةً أن ذلك يحدث لأول مرة، فيما أشارت إلى أن مشاريع الترانزيت ستوفر مردودات مالية للبلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة عمر العامري، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته منصة “فيسبوك”: إن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز موقع العراق الجغرافي في موضوع […]

ظهرت المقالة غوغل وفيسبوك تمرران سعاتهما عبر الأراضي العراقية أولاً على ايشان.